◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

森保ジャパンが日本時間１日に、サッカーの母国イングランドから歴史的勝利を挙げた。体を張ったＦＷ小川航基（２８）の姿に胸が熱くなった。１７年６月から静岡支局に勤務し、当時Ｊ１の磐田を担当。東京の取材班に「小川を頼む」と１９歳の東京五輪候補を徹底マークするよう頼まれた。ただ、あいさつできたのは３か月以上たってから。着任直前のＵ―２０Ｗ杯で左膝の大けがを負ったためだ。

以降、苦難を近くで見てきた。実戦復帰した１８年には「右膝と左膝は全く別物。走った後、左右の感触が違う」と吐露。同じ東京五輪世代のＭＦ堂安律やＤＦ冨安健洋の活躍を繰り返し聞かれ、「もどかしい。あいつらができるなら自分も…」と唇をかんでいた。

小川は東京五輪代表落選を味わった２１年オフ、Ｊ２の横浜ＦＣに新天地を求めた。縁あって同クラブ担当になった。ネット上には期待より批判が並んだ。「見返したい」。２４歳になっていたＦＷの決意に満ちた顔が忘れられない。

悔しさを糧に、２２年にＪ２得点王でチームを昇格させた。「やっとスタートラインに立った。反骨心を忘れずいつか代表に入って、東京世代の仲間とやりたい」とも明かしていた。

２３年７月、オランダ１部ＮＥＣに移籍。その直前、大相撲担当になった。報告も兼ねて小川と会った。「お互い頑張りましょう」と力をもらった。欧州で結果を出し、日本代表の常連になった。大相撲では担当する横綱・大の里のスピード出世が注目された。どん底を味わった小川は、その逆。６月のＷ杯メンバーに選ばれたら聞いてみたい。「回り道から得た一番の宝物は何ですか？」（大相撲担当・山田 豊）

◆山田 豊（やまだ・ゆたか） ０９年入社。小川と同じ横浜出身。