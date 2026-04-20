歌手の田川寿美が２０日、東京・上野の摩利支天徳大寺でデビュー３５周年記念曲「いのち陽炎（かげろう）」（２２日発売）の歌唱奉納を行った。

新曲のタイトルにちなみ、かげろうを神格化した守護神「摩利支天」をまつる同所でヒット祈願と歌唱奉納を行い、「まあ最高です。天候にも恵まれて。これまでの人生の中で違う気持ちです。新生田川寿美になりました！」と大きな声を張り上げ、大喜びした。

１９９２年、「女…ひとり旅」でデビューし、４月で３５周年イヤーに突入。「最高に幸せです！」と声を弾ませ、「歌謡曲の華々しい環境で育ててもらって、たくさんの人に出会えて感謝しています。長年続けることの難しさもありますが、応援して下さるみなさまのおかげです」としみじみ話した。

節目を迎えて、見た目も激変した。これまで髪の毛を一つにまとめた柔らかい雰囲気が特徴的だったが、デビュー当初からヘアメイクを担当する美容家・ＩＫＫＯに「イメチェンしたい」と相談したところ、茶髪のショートボブをすすめられたという。人生で初めてウィッグの着用を経験し、着物の刺しゅう半襟もＩＫＫＯの私物を借りた。「ウィッグは快適です。気持ちが変わりますね。ＩＫＫＯさんもショートボブだから同じにしたかったのかな、と愛を感じています。ＩＫＫＯさん色に染まりました」と笑い飛ばした。

今後の目標に対しては「長渕剛さんの歌からパワーをもらっている。いつか長渕さんとお目にかかれたら」と語った。