K-Popガールズグループ・ITZYの日本公演をU-NEXTで独占生配信
U-NEXTは、2026年5月10日に京王アリーナTOKYOで開催される『ITZY 3RD WORLD TOUR in JAPAN』の模様を独占生配信する。視聴料は4,500円。
K-Popガールズグループ・ITZYの日本公演をU-NEXTで独占生配信
ITZYは「TWICE」「Stray Kids」「NiziU」を輩出したJYPエンターテインメントから2019年2月に韓国デビューした5人組ガールズグループ。「自己肯定」のメッセージを込めたパワフルな楽曲と、迫力あるパフォーマンスを武器に、10〜20代を中心に"ティーンクラッシュ"のアイコンとして世界中から支持を得ている。
今回のツアーは、日本公演としては、2024年5月の『ITZY 2ND WORLD TOUR 』以来、約2年ぶりの開催となる。最新アルバムのコンセプトである「本当の自分を探していく物語」を体現したステージでは、パフォーマンス・クイーンの名にふさわしい、さらに進化したハイレベルな表現をお届けする。
U-NEXTでは、5月10日に開催される日本ファイナル公演の模様を、独占生配信する。視聴料は4,500円で、16時の開演からライブ終了までのリアルタイム視聴のみ。販売期間は本日、4月20日から、5月10日17時まで。視聴可能デバイスについては、U-NEXTの「よくある質問」ページを参照いただきたい。
K-Popガールズグループ・ITZYの日本公演をU-NEXTで独占生配信
ITZYは「TWICE」「Stray Kids」「NiziU」を輩出したJYPエンターテインメントから2019年2月に韓国デビューした5人組ガールズグループ。「自己肯定」のメッセージを込めたパワフルな楽曲と、迫力あるパフォーマンスを武器に、10〜20代を中心に"ティーンクラッシュ"のアイコンとして世界中から支持を得ている。
U-NEXTでは、5月10日に開催される日本ファイナル公演の模様を、独占生配信する。視聴料は4,500円で、16時の開演からライブ終了までのリアルタイム視聴のみ。販売期間は本日、4月20日から、5月10日17時まで。視聴可能デバイスについては、U-NEXTの「よくある質問」ページを参照いただきたい。