【Mari Bunny Ver. illustration by ye_jji】 2027年1月 発売予定 価格 通常版：34,650円 豪華版：36,850円

海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「Mari Bunny Ver. illustration by ye_jji」を2027年1月に発売する。価格は通常版が34,650円、豪華版が36,850円。

本製品は、イラストレーターのye_jji氏が描くオリジナルキャラクター「Mari」のバニー姿を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

華やかさと艶やかさの両方を感じられる気品溢れるバニー姿を立体化しており、長い三つ編みの髪の毛や、白色のバニー衣装の装飾品なども細やかに表現している。

また豪華版では、特典として「原画タペストリー」が付属している。

「Mari Bunny Ver. illustration by ye_jji」

豪華版特典「原画タペストリー」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約300mm（台座含む） 素材：PU セット内容フィギュア本体台座＜豪華版特典＞原画タペストリーサイズ：300mm × 600mm

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※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。