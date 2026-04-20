少女同士の強い絆を描いた『花物語』などで知られる小説家、吉屋信子が再注目されている。

現代の少女小説の先駆けとして見直され、生誕１３０年の今年は、展覧会の開催や著作の復刊が相次ぐ。社会の規範にあらがったその生涯にも改めて光が当たり、より奥行きのある作家像が明らかになっている。（宮嶋範）

＜信子は自信を得たのだ。自分のゆくてがきまった。清新な家庭小説。理想の女性を描くこと。そして千代の支えがうしろにある。もう恐れるものはないと思った＞

中公文庫で復刊された吉屋の評伝『ゆめはるか吉屋信子 秋灯（あきともし）机の上の幾山河』で、著者の田辺聖子は記す。千代とは、吉屋の同性のパートナーだった門馬千代のことだ。

時に心ない好奇の目にさらされながらも、吉屋は千代と生涯にわたって生活をともにした。この評伝にも登場する２人が交わした書簡が、横浜市の神奈川近代文学館で今月始まった企画展で初公開されている。

千代に宛てた吉屋の手紙には、同性同士で結婚できないため、千代を養女にしたいと書かれている。〈（法律を）そのうち私は改正させるつもりだが〉とまで言い切った。

『花物語』の印象が強い吉屋文学は、少女同士のはかない関係に象徴される感傷的な作風のイメージが先行する。だがその生涯と呼応するように、吉屋が描くヒロインは、男性中心社会への憤りや高い自尊心から来る周囲との衝突など、現代的なテーマを幅広く含んでいる。

同館館長の作家、荻野アンナさんは、「女性の社会進出が目覚ましく見える現在でも、社会のありようが根底では変わっていないことが吉屋信子を鏡にすると見えてきます」と語る。

小説などの復刊も近年、進む。河出書房新社は『返らぬ日』『わすれなぐさ』『紅雀』の３作を、活躍中のイラストレーターを起用したカバーで文庫化。国書刊行会も、『乙女のための源氏物語』を復刊した。

文遊社が刊行中の「吉屋信子少女小説集」は、容姿が優れない少女を主人公に据えた『からたちの花』など、現在手に入りにくい作品を取り上げてきた。

先月発売の５巻に収録された「小さき花々 中尉のお手紙」は、出征している兵隊に送る慰問袋を巡る温かなやりとりの中に戦争の影を描き込んでいる。同社の編集担当者は「華やかできらびやかなイメージとは異なる作品も多く、より多角的に吉屋文学を読んでもらえる」と話している。

少女小説の常識破る

神奈川近代文学館の企画展の編集委員を務める文芸評論家、斎藤美奈子さんは、女性同士の連帯「シスターフッド」を描いた先駆けとして吉屋を再評価できると語る。

◇

少女小説から出発し、家庭小説や歴史小説まで手がけた吉屋は、どのジャンルでも、女性の多様な関係を描いた物語が多いです。逆に当時の女子学生が熱中したロマンチックな恋愛話は少ない。

かつて少女小説は、親や教師が望む「良妻賢母」を育てるためのものでした。吉屋は、親に反抗する型破りな女の子や、女性同士の助け合いを描き、今までの常識を打ち破りました。

近年、文学はシスターフッドがトレンドです。昨年本屋大賞に輝いた阿部暁子さんの『カフネ』も、英国の「ダガー賞」を受賞した王谷晶さんの『ババヤガの夜』も女性同士の絆を描いています。今だからこそ、そのシスターフッドの源流として、吉屋作品は新鮮に読めるはずです。ストーリーテラーとしての真骨頂は中長編。『わすれなぐさ』や『紅雀』あたりから手に取ることを勧めます。

吉屋信子（よしや・のぶこ） １８９６年、新潟県生まれ。２０歳で作家デビューし、短編集『花物語』が女子学生に支持される。戦前に独力で海外渡航したこともあった。岡本かの子や林芙美子ら女性作家との交流も盛んだった。１９７３年死去。神奈川近代文学館で５月３１日まで、特別展「生誕１３０年 吉屋信子展 シスターフッドの源流」が開かれている。