「なんか荷物軽くなった？と思ったら抱っこ紐の中にいる娘が傘持ってくれてた…尊」



【写真】小さな手で傘の柄をギュッとにぎってました…可愛い！

抱っこしていた0歳児の娘さんが気づかぬうちに「傘の柄」を持ってくれていた…という様子を写した写真が「X」で話題になりました。



こちらは投稿主でお母さんである「みかん ワンオペ育児(8y+5y+0y)」（@mikanmama_room）さん（以下、みかんさん）が「なんか荷物軽くなった？」と確かめると小さな手指で金色の傘の柄をぎゅっ、と握っていてくれていたのを発見した時のことなのだそう。



「はじめてのおてつだい」

「かわいい手でしっかり傘握ってるね 尊いわー」

「可愛いけど総重量は変わらないやつ」



さまざまな声がリプライ欄に届いています。



みかんさんに撮影時のことをお聞きしました。



帰宅後、傘の柄を離す時の反応は？

――リプライで「腕にかけてたのがなくなってありがたかったです」とおっしゃっていましたね。



「かわいすぎる！」と思い、思わず写真を撮って投稿しました。



――この光景をご覧になった時のお気持ちは？



結局お母さんが持ってる総重量は変わらないよってコメントで「たしかに（笑）」と思いましたが、腕は軽くなって楽だったので全然気が付かなかったです（笑）。



――「家まで30分くらい持ってくれてた」ともおっしゃっていましたね。



帰宅後は（傘の柄を）手から離す時泣いてしまいました！！



「かわいいと言ってもらえて嬉しい」

投稿には記事執筆時点で「9万件」もの「いいね」がついています。娘さんの愛らしい姿が大きく拡散したことについて「こんなにたくさんの方に見ていただけるとは思いませんでした！かわいいと言ってもらえて嬉しいです！！」とみかんさんは喜んでいます。



「夜泣きで夜中に起きて眠れない時などもXで他のママ達と交流できたりするので育児の息抜きにしてます！気軽にコメントいただけたら嬉しいです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）