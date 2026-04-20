実話を基にした映画「ビリギャル」（２０１５年）のモデルとなり、第１子女児を出産した小林さやかさんが、赤ちゃんの父親であるパートナーについて明かした。

２０日までにＹｏｕＴｕｂｅに「【報告】ビリギャルさやか、母になりました。」と題した動画をアップし、出産を改めて報告した小林さん。動画の概要欄でも「お相手（外国籍）と日本の驚きの文化の違いなどなど、お話ししました」とつづった。動画ではスタッフから「皆さんお相手のことが気になると思います。どこで出会われたんですか？」と問われ、「相手の彼はニューヨークで出会いました」と語った。

「ニューヨークに前の夫と一緒に行っていたんですけど、１年ぐらい経って急に離婚することが決まって。予想してなかったので、予期せず前の結婚生活に、終止符を打つことになって」と前夫との離婚を回想。その後に英語力を伸ばそうと「デートアプリ」を使って様々な人と出会い、「デート行きまくってたんですね、一時期。そこの１人」とアプリで知り合ったと話した。

「こうやって言うとなんかすごい関係浅いんじゃないかと思われるけど、ちゃんと付き合ってるよ。ちゃんと付き合って、家族を持つことにした彼です」と真剣に交際。「８時間しゃべり倒したの。最初のデートで」と出会った当初から息が合い、盛り上がったという。

帰国後は毎日のようにテレビ電話で話したり、彼も毎月来日するなど遠距離恋愛を育んだ。小林さんの妊娠が判明すると、彼は泣きながらガッツポーズをして喜んだという。誕生した子どもついては「自分のことが好きな子になってほしいなって。あとやっぱり優しい子になってほしい」と思いを吐露。

「私と彼が全然違う文化で生きてきたじゃない？ この先どうなるかも正直わかんないけど、まだ遠距離というか一緒に住めてないので、来年再来年私たちどこに住んでるんだろうぐらいのレベルで全然予期できないっていうか、普通とちょっと違う人生に彼女もなると思うんだよね」と明かし、「ハーフジャパニーズ、ハーフラティーノの子なので、日本の社会でもし生きていくんだとしたらだいぶ他のマジョリティーの人と違うこともたくさんあると思う。だけどその違いをネガティブととらえずに、なんかポジティブに『おもろ〜』って私や彼みたいに違いを楽しんで生きていってくれるような、人生を謳歌（おうか）してくれる人になってほしいなって、なんとなく思ってますね」と話していた。

小林さんは、ベストセラー本「学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶應大学に現役合格した話」で話題に。２２年秋からはコロンビア大学の教育大学院で学び、２４年５月に卒業を報告した。私生活では２０年９月にエンジニアの男性と結婚したことを発表したが、２４年５月に自身の「ｎｏｔｅ」で「今年の１月に夫とお別れをした」と離婚を報告。そして今年１月に第１子妊娠を公表。３月に女児出産を報告した。ポッドキャスト番組ではお相手について言及し「前の夫とはまったくかぶっておりません」「（離婚した）そのあとに今のパートナーにお目にかかったということ」と説明していた。