ドジャースの連敗よりも気になるようだ。

ドジャースは１９日（日本時間２０日）の敵地ロッキーズ戦に６―９で逆転負けし２連敗。佐々木朗希投手（２４）は５回途中３失点で今季初勝利はならならず。「１番・ＤＨ」で出場した大谷翔平投手（３１）は５打数２安打で連続出塁を５１試合に伸ばした。

韓国メディア「マイデイリー」は「キム・ヘソンマルチヒット、大谷はチェ・シンス（秋信守）超え目前…日本人モンスター投手の初勝利は失敗」との見出しで速報。この日、「８番・遊撃」で出場し４打数２安打だったキム・ヘソンが打率を３割８厘に上げたことを伝えた。

そのうえで「この日、２安打１打点１得点を記録した大谷は５１試合連続出塁に成功。チェ・シンスが持っているアジア記録の５２試合連続出塁にあと１試合とした」と２０１８年のチュ・シンス（当時レンジャーズ）の記録に王手をかけたことを報じた。なおメジャー記録は１９４９年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が持つ８４試合となっている。

また「ＯＳＥＮ」も「キム・ヘソン、二塁打を含むマルチヒット→打率３割再浮上」と試合結果そっちのけで背番号６の活躍を報じた。