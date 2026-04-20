2児の母「今日好き」重川茉弥、子どもたちとのUSJショット公開に反響「大きくなってる」「みんな楽しそう」
【モデルプレス＝2026/04/20】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-ハワイ編-」に出演していた“まやりん”こと重川茉弥が4月19日、自身のInstagramを更新。子どもたちとのプライベートショットを公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」2児の母、息子抱きかかえて密着自撮り
重川は「みんなでゆにばいってきた〜」「息子ちは初めてのゆにば ふたりとも楽しそうで楽しかった」とつづり、写真を多数投稿。お揃いの「ピーナッツ」の黄色いTシャツを着た子供たちの2ショットや、子どもたちそれぞれを抱く自身のショット、「スーパーマリオ」のキャラクターであるクッパやテレサのカチューシャをつけた姿などを披露した。
この投稿に、ファンからは「お子さんたち大きくなってる」「幸せショット」「小さい子ども2人連れてユニバ行くのはすごい」「みんな楽しそう」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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◆重川茉弥、子どもたちとUSJへ
重川は「みんなでゆにばいってきた〜」「息子ちは初めてのゆにば ふたりとも楽しそうで楽しかった」とつづり、写真を多数投稿。お揃いの「ピーナッツ」の黄色いTシャツを着た子供たちの2ショットや、子どもたちそれぞれを抱く自身のショット、「スーパーマリオ」のキャラクターであるクッパやテレサのカチューシャをつけた姿などを披露した。
◆重川茉弥の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お子さんたち大きくなってる」「幸せショット」「小さい子ども2人連れてユニバ行くのはすごい」「みんな楽しそう」といったコメントが寄せられている。
重川は「今日、好きになりました。-ハワイ編-」で共演したまえだしゅんと同作でカップル成立し、交際をスタート。その後、2020年4月21日に、結婚と重川の妊娠を発表。まえだが5月に18歳の誕生日を迎えるのを待ち6月に入籍し、同年7月9日に第1子長女を、2022年11月に第2子長男を出産。2025年2月16日に離婚したことを発表した。（modelpress編集部）
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