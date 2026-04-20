テクニカルポイント ユーロドル、短期上昇トレンドが継続も、勢いにはカゲリ テクニカルポイント ユーロドル、短期上昇トレンドが継続も、勢いにはカゲリ

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロドル、短期上昇トレンドが継続も、勢いにはカゲリ



1.1850 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1849 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1750 現値

1.1746 一目均衡表・雲（上限）

1.1733 10日移動平均

1.1720 一目均衡表・転換線

1.1706 100日移動平均

1.1675 200日移動平均

1.1636 21日移動平均

1.1630 一目均衡表・基準線

1.1616 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1605 一目均衡表・雲（下限）

1.1423 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロドルは４月に入ってから、短期上昇トレンドが継続している。ただ、その勢いにはややカゲリもみられている。ＲＳＩ（１４日）は５９．３と買いバイアスが引き続き優勢だが、６５付近でいったんピークアウトしている。また、現在の水準は一目均衡表の雲上限付近へと押し戻されてきている。再び雲の中に入り込むようだと、雲上限が短期サポートから短期レジスタンスに転じることとなる。注意してみたい局面になっている。

外部サイト