◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）が20日、横浜市内の所属ジムで、5月2日に東京ドームで行われる前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）戦へ向けた公開練習を行った。

井上は興行を配信するLeminoの独占密着番組で、中谷との体格差について言及。「引き出しの部分では自分が少し多いかなと思うんですけど、ただ引き出しをより使わないといけないのも自分なんですよ。それだけの体格差があるから」と語り、「相性は最悪だと思いますよ」と発言していた。

練習前の会見で意図を問われた井上は「対策というのも最終段階に入ってきていて、どんな入り方、戦い方でも対応できる準備はできているので。ドキュメントではああいう言い方をしたけど、今は凄くイメージも高まっているので本当に当日が楽しみです」と自信のコメント。「素晴らしい試合をお見せしたいと思ってますので、5月2日は期待してもらえたら凄くうれしいと思いますし、その期待に応えられるように精進して挑みたい」と抱負を述べた。

中谷は昨年6月の西田凌佑（六島）戦で初回にいきなり攻める“奇襲”を仕掛けた。そのイメージもあるかと問われると、「一つ言えるとするなら、中谷陣営はあれを見せてしまったところがどう出るか。あれまでああいう戦い方をするボクサーというイメージはなかったんですけど、会場で見ている目の前であの戦い方を見せてくれたのが、非常にプラスというか、イメージはもの凄くふくらんでいる」とニヤリ。「まあ、どう出てきても対応できるイメージは持ちやすいですね」と話した。