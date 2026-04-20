２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円９０銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８６円８２銭前後と同８０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時過ぎに１５９円２０銭近辺までドル高・円安が進んだ。１８日にはイラン革命防衛隊がホルムズ海峡の再封鎖を表明。これを受け、２０日の日本時間朝方に米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が一時１バレル＝９１ドル近辺まで上昇。「有事のドル買い」が優勢となった。ただ、その後、ＷＴＩ価格は８８ドル前後まで軟化し、これを受けドル円相場も１５８円８０銭前後へ振れた。イラン国営通信は１９日、イランが米国との2回目の協議への参加を拒否したとも伝えており、一時停戦の期限切れが２１日（日本時間２２日）に迫るなか、ドル円相場は神経質な値動きとなっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７５３ドル前後と同０．００３０ドル弱のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS