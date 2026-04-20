春のヒット作2本の勢いが止まらない。4月17日～19日の北米週末映画ランキングは、公開3週目の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』がNo.1、公開5週目の『プロジェクト・ヘイル・メアリー』がNo.2を引き続き死守。新作『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』は第3位での発進となった。

参考：『スーパーマリオギャラクシー』『8番出口』 日本発ゲームIPが北米映画市場で存在感

第1位『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は週末興収3500万ドル、前週比マイナス48.6％と堅調な興行をキープ。北米累計は3億5524万ドルと、2026年の北米興収No.1に輝いている。世界累計興収は7億4747万ドルと、今週末4月24日の日本公開を控えて、いよいよ10億ドルの大台超えも見えてきた。

前作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）を含むシリーズ累計興収は20億ドルを突破。任天堂とユニバーサル＆イルミネーションが次の一手に出ることは間違いないだろう。

第2位、ライアン・ゴズリング主演『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は週末興収2045万ドル、前週比マイナスわずか15.3％という驚くべきホールド力。北米累計は2億8509万ドルで、『デューン 砂の惑星PART2』（2024年）を上回る大ヒットとなった。IMAX上映の再開や、70mmフィルム上映の需要も大きく、作品のポテンシャルがきちんと花開いた形だ。世界累計興収は5億7309万ドル、果たしてどこまで数字を伸ばせるか。

このように、世界的人気IPと非フランチャイズ作品のSFヒット作が観客の興味をがっちりとつかんでいる中、新作が辛酸をなめるのはやむをえないことだろう。

第3位に初登場したのは、ジェームズ・ワン＆ジェイソン・ブラム製作のホラー映画『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』。北米3304館で週末興収1351万ドル、また海外市場で2050万ドルという好調ぶりで、世界興収は3401万ドルとなった。

本作は“ミイラの呪い”を題材に、エジプトの因習や伝説に紐づく謎と恐怖が交錯するミステリーホラー。8年前、最愛の娘がカイロで失踪した家族のもとに「娘が見つかった」との連絡が入る。ところが、娘は3000年前の石棺に閉じ込められたまま8年間を過ごし、生きたミイラのような存在へと変貌していた……。

監督・脚本は『死霊のはらわた ライジング』（2023年）で人気シリーズを復活に導いたリー・クローニン、配給はワーナー・ブラザース。古典的ホラー映画の再創造である本作は、原題は『Lee Cronin's the Mummy』としてクローニンの名前を冠することで作家性を強調しつつ、同じ原題をもつブレンダン・フレイザー主演『ハムナプトラ』シリーズとの差別化を図った。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア46%に対し、観客スコアは76%と高め。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「C+」となったが、賛否両論となりがちなホラージャンルにおいては必ずしも低評価ではない。根強いホラーファンを中心に口コミがじわじわと広がることもありうる。

今年の春は『ザ・ブライド！』や『ゼイ・ウィル・キル・ユー』、『Ready or Not 2（原題）』などホラー作品が苦戦してきたが、『ザ・マミー』はこれら3作品を上回る滑り出し。IMAXなどのプレミアムラージフォーマット上映を『プロジェクト・ヘイル・メアリー』と分け合わざるをえなかったことを鑑みてもかなりの健闘だ。製作費も2200万ドルと低コストのため、劇場興行での黒字化も狙える。日本公開日は5月15日。

そのほか今週は、ボブ・オデンカーク主演のアクションコメディ『Normal（原題）』が第7位に初登場。北米2060館で週末興収265万ドルを記録するスタートとなった。田舎町の保安官が銀行強盗をきっかけに陰謀へと巻き込まれてゆくストーリーで、監督は『ハイ・ライズ』（2015年）などのベン・ウィートリーが務めた。

『ジョン・ウィック』『Mr.ノーバディ』シリーズのデレク・コルスタッドが脚本・製作を務めた本作は、男女比では男性が65%を占め、年代別では45歳以上が半数近くの44%という、“大人の男性向け”アクション映画としてアピール。Rotten Tomatoesでは批評家76%・観客74%と好感触ながら、CinemaScoreは「C+」となった。日本公開は未定。

なお、前週初登場の『8番出口』は公開2週目で残念ながらトップ10圏外の第12位。もっとも週末興収66万ドル（前週比マイナス53.4%）、北米興収282万ドルという成績は、公開劇場510館（前週比プラス15館）という規模を踏まえると引き続き好調だ。

北米映画市場全体の週末興収は9360万ドルで、『罪人たち』（2025年）が大ヒットした前年同週比マイナス32%となった。しかし『罪人たち』はオリジナル脚本のホラー映画としては屈指のヒットを記録した、いわば外れ値のような作品。同じワーナー配給とはいえ、『ザ・マミー』と比較するのは野暮というものだろう。

【北米映画興行ランキング（4月17日～4月19日）】1.『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（→前週1位）3500万ドル（-48.6%）／4170館（-114館）／累計3億5524万ドル／3週／ユニバーサル

2.『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（→前週2位）2045万ドル（-15.3%）／3820館（+3館）／累計2億8509万ドル／5週／Amazon・MGM

3.『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』（初登場）1351万ドル／3304館／累計1351万ドル／1週／ワーナー

4.『The Drama（原題）』（↓前週3位）484万ドル（-43.7%）／2629館（-522館）／累計3965万ドル／3週／A24

5.『You, Me & Tuscany（原題）』（↓前週4位）380万ドル（-51%）／3157館（+6館）／累計1437万ドル／2週／ユニバーサル

6.『私がビーバーになる時』（↓前週5位）290万ドル（-30.3%）／2475館（-375館）／累計1億6116万ドル／7週／ディズニー

7.『Normal（原題）』（初登場）265万ドル／2060館／累計265万ドル／1週／Magnolia Pictures

8.『『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』ライブビューイング』（初登場）180万ドル／1189館／累計180万ドル／1週／Trafalgar Releasing

9.『Busboys（原題）』（初登場）165万ドル／800館／累計165万ドル／1週／Mind Blowing Films

10.『Bhooth Bangla（原題）』（初登場）95万ドル／500館／累計95万ドル／1週／Funasia Films

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年4月20日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W15/https://variety.com/2026/film/news/box-office-super-mario-galaxy-movie-3rd-weekend-lee-cronin-the-mummy-1236725452/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/lee-cronin-the-mummy-box-office-super-mario-hail-mary-1236568507/https://deadline.com/2026/04/box-office-lee-cronins-the-mummy-super-mario-galaxy-movie-1236864337/https://deadline.com/2026/04/box-office-global-super-mario-galaxy-movie-lee-cronins-the-mummy-1236865260/

（文＝稲垣貴俊）