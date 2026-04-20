アーセナルDFからの“頭突き”に直立したハーランド「マジで攻撃してこない限り倒れないよ」
[4.19 プレミアリーグ第33節 マンチェスター・シティ 2-1 アーセナル]
マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドがアーセナルとの大一番で決勝点を決めた試合後、DFガブリエル・マガリャンイスから頭突きを受けるも倒れなかった場面について「マジで攻撃してこない限り倒れないよ」と饒舌に語った。現地メディア『インディペンデント』が伝えている。
優勝争いの天王山は2位のマンチェスター・Cが勝利し、首位・アーセナルとの勝ち点差を3に縮めた。その一戦では後半38分、ハーランドがファウルをしてきたマガリャンイスを両手で押すと額を突き合わせる対立に発展。するとマガリャンイスが頭を前に突き出してハーランドに頭突きを見舞うような格好になった。
だが、ハーランドは倒れずに対応。結果的に両成敗で共にイエローカードを提示される幕引きとなった。
もっともハーランドが倒れていた場合、より頭突きが強調されてマガリャンイスにレッドカードが提示されていたかもしれない。それでもハーランドは『スカイ・スポーツ』のインタビューで「もし倒れていたらレッドカードだったかもね。でもマジで攻撃してこない限り倒れないよ」とキッパリと話し、大げさなリアクションで相手にカードを出させることには否定的な考えを述べた。
その上でハーランドは「なぜ彼が顔を近づけてきたのかわからない」ともコメント。後半22分にはマガリャンイスとの競り合いでインナーが破れるシーンもあったなかで「バトルに勝ったかは他者が決めること。とはいえゴールを決めたし、決定的な瞬間でバトルを制した」と総括した。
マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドがアーセナルとの大一番で決勝点を決めた試合後、DFガブリエル・マガリャンイスから頭突きを受けるも倒れなかった場面について「マジで攻撃してこない限り倒れないよ」と饒舌に語った。現地メディア『インディペンデント』が伝えている。
優勝争いの天王山は2位のマンチェスター・Cが勝利し、首位・アーセナルとの勝ち点差を3に縮めた。その一戦では後半38分、ハーランドがファウルをしてきたマガリャンイスを両手で押すと額を突き合わせる対立に発展。するとマガリャンイスが頭を前に突き出してハーランドに頭突きを見舞うような格好になった。
もっともハーランドが倒れていた場合、より頭突きが強調されてマガリャンイスにレッドカードが提示されていたかもしれない。それでもハーランドは『スカイ・スポーツ』のインタビューで「もし倒れていたらレッドカードだったかもね。でもマジで攻撃してこない限り倒れないよ」とキッパリと話し、大げさなリアクションで相手にカードを出させることには否定的な考えを述べた。
その上でハーランドは「なぜ彼が顔を近づけてきたのかわからない」ともコメント。後半22分にはマガリャンイスとの競り合いでインナーが破れるシーンもあったなかで「バトルに勝ったかは他者が決めること。とはいえゴールを決めたし、決定的な瞬間でバトルを制した」と総括した。
インナーが破れた