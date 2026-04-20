ACLE準々決勝で場内騒然の負傷トラブル…ジョホール、緊迫状況下で選手の行動物議も医療スタッフと和解
17日のAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準々決勝・アルアハリ・サウジ対ジョホールでジョホールFWジャイロが負傷したシーンをめぐって、ジョホールは医療スタッフに当時の振る舞いを謝罪したようだ。マレーシアメディア『ベリタ・ハリアン』が伝えている。
この試合の前半37分、ジャイロが中盤で浮き球に反応したところ、アルアハリ・サウジDFアリ・マジュラシのオーバーヘッドキックを顔面に受けてしまった。マジュラシにはレッドカードが提示されたものの、顔をもろに蹴られたジャイロがピッチに倒れ込んで騒然。ジョホールの選手たちが緊迫した様子でピッチ脇で待機する現地の医療スタッフを呼んでいた。
すると、MFナチョ・インサは副審の旗を奪い取ってピッチ脇の医療スタッフに緊急事態だと知らせた後、いまだに座っている医療スタッフのもとへ駆け寄ると椅子を蹴り飛ばして担架を強奪。そのままジャイロのもとへ自ら担架を運んでいた。医療スタッフのグループは両エンドに用意されていたため、当該医療スタッフはジャイロに近い方のもう一つのグループが対応するものと判断していたとみられる。
ジャイロはその後担架に乗せられて病院へ搬送されたが、唇を数針縫ったものの大事には至らず無事に回復しているようだ。『ザ・スター』はジャイロが「顔の下半分の感覚が無かったけれど今は大丈夫」と説明したことを報じている。
また、アルアハリ・サウジはマジュラシがジャイロの見舞いに行ったことを報告。「この訪問はアル・アハリの価値観に沿った選手間のスポーツマンシップと強い絆を反映している。マジュラシは『ジャイロ選手が回復を続け、一日も早くピッチに戻れることを願っている』と述べた」と伝えている。
その一方、マレーシアメディアは「審判の指示を待たずに自らストレッチャーを取りに走ったことなどは、ジャイロに一刻も早く緊急処置を施すためだったと認識されている」とインサの行動を伝えつつ、SNS上では医療スタッフに対する暴力的な行為として批判されていることを伝えた。
そうしたなか、ジョホールのルイス・ガルシアCEOは医療スタッフと面会して謝罪したようだ。同氏がジョホールのユニフォームをプレゼントするなどして和解した模様。地元メディアは「医療スタッフへの敬意を貫いていることを明確に示している」と強調した。
この試合の前半37分、ジャイロが中盤で浮き球に反応したところ、アルアハリ・サウジDFアリ・マジュラシのオーバーヘッドキックを顔面に受けてしまった。マジュラシにはレッドカードが提示されたものの、顔をもろに蹴られたジャイロがピッチに倒れ込んで騒然。ジョホールの選手たちが緊迫した様子でピッチ脇で待機する現地の医療スタッフを呼んでいた。
ジャイロはその後担架に乗せられて病院へ搬送されたが、唇を数針縫ったものの大事には至らず無事に回復しているようだ。『ザ・スター』はジャイロが「顔の下半分の感覚が無かったけれど今は大丈夫」と説明したことを報じている。
また、アルアハリ・サウジはマジュラシがジャイロの見舞いに行ったことを報告。「この訪問はアル・アハリの価値観に沿った選手間のスポーツマンシップと強い絆を反映している。マジュラシは『ジャイロ選手が回復を続け、一日も早くピッチに戻れることを願っている』と述べた」と伝えている。
その一方、マレーシアメディアは「審判の指示を待たずに自らストレッチャーを取りに走ったことなどは、ジャイロに一刻も早く緊急処置を施すためだったと認識されている」とインサの行動を伝えつつ、SNS上では医療スタッフに対する暴力的な行為として批判されていることを伝えた。
そうしたなか、ジョホールのルイス・ガルシアCEOは医療スタッフと面会して謝罪したようだ。同氏がジョホールのユニフォームをプレゼントするなどして和解した模様。地元メディアは「医療スタッフへの敬意を貫いていることを明確に示している」と強調した。