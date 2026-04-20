嵐5人が羽織り×太めパンツの和テイスト衣装で満天の星空の下に佇む！幻想的なビジュアルに「新鮮」「超かっこいい」「大野くん髪長めで素敵」

【写真＆動画】嵐「つなぐ」ジャケット写真 他／大野智の振り付けにも注目の「つなぐ」MV

嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として2017年にリリースされた「つなぐ」のジャケット写真が公開された。

■和テイストの衣装をまとった嵐「つなぐ」ジャケット写真

「つなぐ」は大野智が主演を務めた映画『忍びの国』の主題歌。

公開されたのは、満天の星が広がる夜空の下、嵐の5人がそれぞれ距離を取りながら立つ1枚。ダークトーンの衣装をまとったメンバーが静かに佇む姿はどこか神秘的で、左側には楽曲タイトル「つなぐ」が筆で書いたようなデザインで添えられている。

2枚目は、グレーの背景の前に5人が横並びで立ち、衣装のディテールがより際立つスタジオショット。黒やネイビー、パープルを基調にした装いは、ロング丈の羽織風アウターやゆったりとしたシルエットのボトム、紐や房飾りのようなアクセントが効いており、和の要素をモダンに落とし込んだようなスタイルに仕上がっている。

■MVでは大野智がつけた振り付けにも注目

なお、MVでは瓦礫が散らばるような空間で、嵐が重厚感のあるパフォーマンスを披露。楽曲の世界観をより色濃く感じさせる映像に仕上がっている。

5人が円を描くように踊るシーンも印象的で、大野が担当した振り付けにも注目だ。

ファンからは「このビジュアル本当に強い」「衣装も世界観も最高」「夜空のショットが幻想的すぎる」「無門様～！！」「超かっこいい」「嵐の和テイスト大好き」「大野くんの振り付け最高」「大野くん髪長めで素敵」「和な感じ新鮮」などの声が寄せられている。