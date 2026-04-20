コーエーテクモホールディングス <3635> [東証Ｐ] が4月20日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の370億円→555億円(前の期は499億円)に50.0％上方修正し、一転して11.0％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の192億円→377億円(前年同期は289億円)に96.3％増額し、一転して30.1％増益計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第４四半期に発売した新作等が計画を上回ったことから、売上高、営業利益の連結業績予想を修正しました。また、金融市場を注視しながら運用を行い、営業外収支が計画を大幅に上回って推移したことから、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の連結業績予想を修正しました。これらの結果、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高となる見込みです。