20日の日経平均株価は前週末比348.99円（0.60％）高の5万8824.89円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は646、値下がりは859、変わらずは65。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を198.72円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が49.78円、ファストリ <9983>が48.27円、ファナック <6954>が46.09円、ダイキン <6367>が31.01円と続いた。



マイナス寄与度は185.85円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、フジクラ <5803>が46.86円、ＴＤＫ <6762>が37.21円、信越化 <4063>が22.46円、トレンド <4704>が7.44円と並んだ。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は機械で、以下、空運業、繊維製品、情報・通信業が続いた。値下がり上位には鉱業、海運業、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース