　20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　144299　　 -12.2　　　 57370
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 29192　　　20.1　　　　3867
３. <1321> 野村日経平均　　 15610　　　-7.1　　　 61530
４. <1360> 日経ベア２　　　 12280　　 -15.4　　　　95.1
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10595　　　19.4　　　 68340
６. <1579> 日経ブル２　　　　7976　　　 3.2　　　 619.3
７. <1540> 純金信託　　　　　5338　　　 1.0　　　 22850
８. <2644> ＧＸ半導日株　　　5022　　　13.5　　　　3583
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　4412　　　33.5　　　　4824
10. <1542> 純銀信託　　　　　3632　　　 1.1　　　 37250
11. <1306> 野村東証指数　　　3534　　 -41.6　　　 400.6
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3387　　　 1.9　　　　6116
13. <1699> 野村原油　　　　　2507　　 114.1　　　 580.4
14. <200A> 野村日半導　　　　2316　　　-1.5　　　　3630
15. <1615> 野村東証銀行　　　2086　　　 5.6　　　 628.4
16. <1545> 野村ナスＨ無　　　1941　　 -16.7　　　 42570
17. <1489> 日経高配５０　　　1876　　　15.4　　　　3149
18. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1553　　　35.9　　　　2333
19. <1398> ＳＭＤリート　　　1471　　 -12.6　　　1976.0
20. <1568> ＴＰＸブル　　　　1348　　 -51.9　　　 869.7
21. <2036> 金先物Ｗブル　　　1338　　　31.3　　　202500
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1311　　　-0.1　　　 61330
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1289　　　79.5　　　　3525
24. <1330> 上場日経平均　　　1282　　 -36.1　　　 61610
25. <2559> ＭＸ全世界株　　　1279　　 203.8　　　 28015
26. <314A> ｉＳゴールド　　　1251　　 111.3　　　 360.6
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1185　　 -15.6　　　　 156
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　1149　　　95.4　　　 61190
29. <2038> 原油先Ｗブル　　　1019　　　 1.2　　　　2458
30. <473A> ニ日経２２５　　　1002　 19940.0　　　　1180
31. <1358> 上場日経２倍　　　 941　　　 2.7　　　109500
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 931　　 -24.8　　　 811.1
33. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 884　　　19.0　　　 69920
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 856　　　14.3　　　 62290
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 839　　　32.5　　　　3237
36. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 838　　　30.1　　　2088.0
37. <450A> ＳＳ米株Ｈ　　　　 786　　-100.0　　　 732.3
38. <2243> ＧＸ半導体　　　　 734　　 152.2　　　　3575
39. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 581　　 -55.2　　　 390.9
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 556　　　 8.2　　　 128.6
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 535　　 105.8　　　　9682
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 526　　 -16.5　　　 32410
43. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 483　　 -12.5　　　　1974
44. <1328> 野村金連動　　　　 473　　 -20.2　　　 18005
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 473　　 -25.6　　　　1056
46. <2013> ｉＳ米高配当　　　 466　　2352.6　　　 286.8
47. <1571> 日経インバ　　　　 455　　　41.3　　　　 344
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 417　　　46.8　　　　　98
49. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 395　　 -30.3　　　 12210
50. <1308> 上場東証指数　　　 385　　 -49.0　　　　3957
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース