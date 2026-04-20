ETF売買代金ランキング＝20日大引け
20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 144299 -12.2 57370
２. <1357> 日経Ｄインバ 29192 20.1 3867
３. <1321> 野村日経平均 15610 -7.1 61530
４. <1360> 日経ベア２ 12280 -15.4 95.1
５. <1458> 楽天Ｗブル 10595 19.4 68340
６. <1579> 日経ブル２ 7976 3.2 619.3
７. <1540> 純金信託 5338 1.0 22850
８. <2644> ＧＸ半導日株 5022 13.5 3583
９. <1671> ＷＴＩ原油 4412 33.5 4824
10. <1542> 純銀信託 3632 1.1 37250
11. <1306> 野村東証指数 3534 -41.6 400.6
12. <1329> ｉＳ日経 3387 1.9 6116
13. <1699> 野村原油 2507 114.1 580.4
14. <200A> 野村日半導 2316 -1.5 3630
15. <1615> 野村東証銀行 2086 5.6 628.4
16. <1545> 野村ナスＨ無 1941 -16.7 42570
17. <1489> 日経高配５０ 1876 15.4 3149
18. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1553 35.9 2333
19. <1398> ＳＭＤリート 1471 -12.6 1976.0
20. <1568> ＴＰＸブル 1348 -51.9 869.7
21. <2036> 金先物Ｗブル 1338 31.3 202500
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1311 -0.1 61330
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1289 79.5 3525
24. <1330> 上場日経平均 1282 -36.1 61610
25. <2559> ＭＸ全世界株 1279 203.8 28015
26. <314A> ｉＳゴールド 1251 111.3 360.6
27. <1459> 楽天Ｗベア 1185 -15.6 156
28. <1346> ＭＸ２２５ 1149 95.4 61190
29. <2038> 原油先Ｗブル 1019 1.2 2458
30. <473A> ニ日経２２５ 1002 19940.0 1180
31. <1358> 上場日経２倍 941 2.7 109500
32. <1655> ｉＳ米国株 931 -24.8 811.1
33. <1326> ＳＰＤＲ 884 19.0 69920
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 856 14.3 62290
35. <2244> ＧＸＵテック 839 32.5 3237
36. <1343> 野村ＲＥＩＴ 838 30.1 2088.0
37. <450A> ＳＳ米株Ｈ 786 -100.0 732.3
38. <2243> ＧＸ半導体 734 152.2 3575
39. <1475> ｉＳＴＰＸ 581 -55.2 390.9
40. <1356> ＴＰＸベア２ 556 8.2 128.6
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 535 105.8 9682
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 526 -16.5 32410
43. <521A> ｉＦＦＮＧ金 483 -12.5 1974
44. <1328> 野村金連動 473 -20.2 18005
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 473 -25.6 1056
46. <2013> ｉＳ米高配当 466 2352.6 286.8
47. <1571> 日経インバ 455 41.3 344
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 417 46.8 98
49. <1547> 上場ＳＰ５百 395 -30.3 12210
50. <1308> 上場東証指数 385 -49.0 3957
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 144299 -12.2 57370
２. <1357> 日経Ｄインバ 29192 20.1 3867
３. <1321> 野村日経平均 15610 -7.1 61530
４. <1360> 日経ベア２ 12280 -15.4 95.1
５. <1458> 楽天Ｗブル 10595 19.4 68340
６. <1579> 日経ブル２ 7976 3.2 619.3
７. <1540> 純金信託 5338 1.0 22850
８. <2644> ＧＸ半導日株 5022 13.5 3583
９. <1671> ＷＴＩ原油 4412 33.5 4824
10. <1542> 純銀信託 3632 1.1 37250
11. <1306> 野村東証指数 3534 -41.6 400.6
12. <1329> ｉＳ日経 3387 1.9 6116
13. <1699> 野村原油 2507 114.1 580.4
14. <200A> 野村日半導 2316 -1.5 3630
15. <1615> 野村東証銀行 2086 5.6 628.4
16. <1545> 野村ナスＨ無 1941 -16.7 42570
17. <1489> 日経高配５０ 1876 15.4 3149
18. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1553 35.9 2333
19. <1398> ＳＭＤリート 1471 -12.6 1976.0
20. <1568> ＴＰＸブル 1348 -51.9 869.7
21. <2036> 金先物Ｗブル 1338 31.3 202500
22. <1320> ｉＦ日経年１ 1311 -0.1 61330
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1289 79.5 3525
24. <1330> 上場日経平均 1282 -36.1 61610
25. <2559> ＭＸ全世界株 1279 203.8 28015
26. <314A> ｉＳゴールド 1251 111.3 360.6
27. <1459> 楽天Ｗベア 1185 -15.6 156
28. <1346> ＭＸ２２５ 1149 95.4 61190
29. <2038> 原油先Ｗブル 1019 1.2 2458
30. <473A> ニ日経２２５ 1002 19940.0 1180
31. <1358> 上場日経２倍 941 2.7 109500
32. <1655> ｉＳ米国株 931 -24.8 811.1
33. <1326> ＳＰＤＲ 884 19.0 69920
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 856 14.3 62290
35. <2244> ＧＸＵテック 839 32.5 3237
36. <1343> 野村ＲＥＩＴ 838 30.1 2088.0
37. <450A> ＳＳ米株Ｈ 786 -100.0 732.3
38. <2243> ＧＸ半導体 734 152.2 3575
39. <1475> ｉＳＴＰＸ 581 -55.2 390.9
40. <1356> ＴＰＸベア２ 556 8.2 128.6
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 535 105.8 9682
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 526 -16.5 32410
43. <521A> ｉＦＦＮＧ金 483 -12.5 1974
44. <1328> 野村金連動 473 -20.2 18005
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 473 -25.6 1056
46. <2013> ｉＳ米高配当 466 2352.6 286.8
47. <1571> 日経インバ 455 41.3 344
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 417 46.8 98
49. <1547> 上場ＳＰ５百 395 -30.3 12210
50. <1308> 上場東証指数 385 -49.0 3957
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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