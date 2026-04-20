20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数289、値下がり銘柄数265と、売り買いが拮抗した。



個別ではインフォメティス<281A>、グローバルウェイ<3936>、ＱＤレーザ<6613>、イーディーピー<7794>がストップ高。セイワホールディングス<523A>は一時ストップ高と値を飛ばした。光フードサービス<138A>、カウリス<153A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ロゴスホールディングス<205A>、技術承継機構<319A>など24銘柄は年初来高値を更新。コアコンセプト・テクノロジー<4371>、ＢＣＣ<7376>、中村超硬<6166>、マイクロ波化学<9227>、サイフューズ<4892>は値上がり率上位に買われた。



一方、ツクルバ<2978>、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>、ＺＵＵ<4387>、サイエンスアーツ<4412>、クラシコ<442A>など11銘柄が年初来安値を更新。リファインバースグループ<7375>、ノースサンド<446A>、ライトアップ<6580>、アクアライン<6173>、ＭＦＳ<196A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース