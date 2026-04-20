20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比4.8％減の3000億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％減の2319億円だった。



個別では上場インデックス米国株式 <1547> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＡＳＤＡＱ１００ <2087> など41銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など7銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が5.30％高、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が3.46％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> が3.31％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> は4.91％安、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> は4.12％安と大幅に下落した。



日経平均株価が348円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1442億9900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2047億1800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が291億9200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が156億1000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が122億8000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が105億9500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が79億7600万円の売買代金となった。



株探ニュース