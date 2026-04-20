宮崎太陽銀行 <8560> [福証] が4月20日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の19億円→25.8億円(前の期は18.8億円)に35.8％上方修正し、増益率が0.7％増→36.7％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.7億円→16.5億円(前年同期は6.5億円)に69.7％増額し、増益率が49.7％増→2.5倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、有価証券利息配当金等が当初予想を上回る見込みとなったことから、連結及び個別（単体）の2026年3月期通期の業績予想を上方修正するものであります。※本資料に記載されている業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因に変動する可能性があります。<本件に関する照会先> 宮崎太陽銀行 総合企画部 TEL：0985-60-6270