日中韓の女性グループ「Kep1er（ケプラー）」が20日、公式サイトを更新。5月に予定しているファンミーティングの日本公演の一部を中止することを発表した。

「Kep1er JAPAN FANMEETING『Kep1arcade』一部公演中止のお知らせ及び払い戻しのご案内」と題してサイトを更新。「Kep1er JAPAN FANMEETING 『Kep1arcade』の下記公演につきまして、諸事情によりやむを得ず中止とさせていただく運びとなりました」と発表。「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

中止となったのは、5月15日の大阪・フェニーチェ堺公演、19日、20日の東京・立川ステージガーデン公演、22日の愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂公演。16日のフェニーチェ堺公演、17日の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演は含まれていない。

対象公演のチケット購入者には払い戻しをするという。

グループは2021年10月に韓国のオーディション番組「Girls Planet 999」で結成。翌22年1月にデビューした。中でも「WA DA DA」はミュージックビデオが公開からわずか3か月で1億回再生を突破。多くのアーティストがダンス動画を投稿するなど世界的ヒットとなった。24年7月にマシロとイェソがグループとしての活動を終了。先月にはヨンウンが活動終了し、グループは6人で活動を継続すると発表した。