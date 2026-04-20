◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日 東京ドーム）

プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）が20日、横浜市内の所属ジムで、5月2日に東京ドームで行われる前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）戦へ向けた公開練習を行った。

日本ボクシング史上最大の決戦に、大橋ジムには約110人の報道陣が詰めかけ、公開練習会場となったジムのフロアは映像カメラ15台など「170〜180人」（大橋ジム・大橋秀行会長）の関係者でぎっしり。入場を待つ報道陣は4階から階段に並んだが、1階に達しても行列は終わらず、ジムが入るビルの外にまで人があふれ出す異常事態となった。

公開練習には中谷陣営からM.Tジムの村野健会長や岡辺大介トレーナーらも視察に訪れた。井上はシャドーボクシング、ミット打ち、サンドバッグ打ちを各1ラウンド披露。終わると「包み隠さず全部やりました！」とアピールした。

公開練習前の会見で父・真吾トレーナーは「基本は中谷選手がどう出てくるかだが、ウチの方としてはナオ（尚弥）の出入り、スピード、空間を見てもらいたい」とアピール。「言い過ぎましたか？でも、そこも含めて尚弥の動きをしっかり見てもらいたい。ねっとり行くかもしれないですよ？亀さん殺法で」と話して笑いを誘った。