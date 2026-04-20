◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、横浜市内の所属ジムで会見。ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との頂上決戦に向け「負けられない気持ちは非常に強い」と決意を語った。

昨年３月３１日に自ら「中谷君、１年後の東京ドームで日本ボクシングを盛り上げよう」とサプライズで公開オファーを出し、実現した一戦。ここまで米国、メキシコの５選手とスパーリングを重ねて順調に調整してきた。オファーしてからの１年で４試合をこなし「長かったようで早い１年」と振り返り、「１年前に年間表彰式で呼びかけなければ、ここまでの大きな盛り上がりと舞台になっていなかったかもしれない。やってきたことは間違いはなかったと思います。非常に楽しみ」と話した。

今月６日には、初のＴｉｋＴｏｋライブ配信にもチャレンジ。中谷について「過去最強（の相手）ですよ。そういう気持ちでこの試合に取り組んでいる」と評価した上で、「過去最強ですけど、過去最強の井上尚弥が見せられると思っています。テーマは勝ちにこだわる。それだけですね」とコメントした。関連して重圧について聞かれると「重圧は毎試合乗り越えて３２戦戦ってきてるので、今に始まったことではないので何も気にしていない」とサラリ。「僕のボクシング人生はここで終わりではない。こういった大一番で負けられない気持ちは非常に強い」と気持ちの強さをみせた。