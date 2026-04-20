歌手・宍戸マサルが20日、自身のインスタグラムを更新。かつてスーパー戦隊シリーズで共演した女性タレントとの2ショットを公開した。



【写真】レッドとピンク 30年の時を超えて変身ポーズの2ショット

「久しぶりにオーレンジャー戦友のオーピンク『(さとう珠緒)と立川BAR『クリスタルスカイ』でトークイベントでした★／」と記し、写真をアップした宍戸は1968年生まれ、東京都出身。95年のテレビ朝日系「超力戦隊オーレンジャー」で主演。オーレッド(星野吾郎役)を演じた。その後、2006年に敏いとうとハッピー＆ブルーに加入し、現在は新☆ハッピー＆ブルーのリードボーカルを務めている。



ムード歌謡グループの新☆ハッピー＆ブルーは宍戸のほか、メンバーは戦隊出身者がずらり。93年「五星戦隊ダイレンジャー」でリュウレンジャーを演じた和田圭市、同作でキリンレンジャーだった土屋圭輔、さらに「地球戦隊ファイブマン」(90年)のファイブブルー・信達谷圭からなる。また、「よせばいいのに」(79年)などで知られる、敏いとうとハッピー＆ブルーの正式後継グループでもある。



さとうは73年生まれ。91年に本格的に芸能活動をスタートし、「超力戦隊オーレンジャー」でオーピンク(丸尾桃役)を演じた。「さとう珠緒」へ改名し、96年にはテレビ東京系「出動！ミニスカポリス」の初代ポリスとして出演。以降もバラエティー番組などで人気を博した。



さとうもX(旧ツイッター)を更新。オーレンジャーの写真をバックに、「久しぶりの立川クリスタルスカイ 『オーピンク』というカクテルでカンパーイ☆」とグラスを傾けるショットを公開している。



（よろず～ニュース編集部）