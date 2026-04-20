ダイソーが展開する「THREEPPY」に、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』の新デザインシリーズが登場。

“やさしさと自分らしさを大切にする想い”が込められた、「ダンボ」の世界観を日常に取り込める全23種のグッズが展開されます☆

ダイソー「THREEPPY」ディズニー『ダンボ』デザインシリーズ

価格：330円(税込)〜770円(税込)

発売時期：2026年4月下旬より順次

発売店舗：全国のTHREEPPY

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合があります

大創産業が展開する「THREEPPY（スリーピー）」ブランドから、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』をデザインした新シリーズが登場。

大きな耳を持つ赤ちゃんゾウ「ダンボ」が、自分らしさを受け入れながら成長していく心あたたまる物語の世界観をもとに、やさしく寄り添うようなデザインで展開されます。

淡いカラーリングとやわらかなタッチのイラストで、日常に取り入れやすいグッズ23種をラインナップ。

文具や雑貨を中心に、使い勝手とデザイン性を兼ね備えたステーショナリーや雑貨が登場します。

ポーチやバッグには、なめらかで丈夫な素材を使用し、日常使いから行楽シーンまで幅広く活躍。

また、中身が見えるストラップ付きポーチや、多彩なポケットの収納ポーチなど、推し活にも活用できる実用性の高いグッズも展開されます☆

収納ポーチ

価格：各550円(税込)

種類：全2種

「ダンボ」と、お友だち「ティモシー」の仲良しアートを使用した収納ポーチ。

フロントにレイアウトされたリボンとファスナーチャームもポイントです。

ゴムバンド付リングノート

価格：330円(税込)

ゴールドのゴムバンドがあしらわれた方眼タイプのリングノート。

水彩風のタッチで描かれた「ダンボ」と「ティモシー」のアートが素敵です☆

ステンレスボトル

価格：各770円(税込)

種類：全2種

ティータイムを「ダンボ」と一緒に過ごせるステンレスボトル。

シンプルなラインアートを使用した、世代を問わず愛用できるドリンクウェアです。

大きな耳を持つ赤ちゃんゾウ「ダンボ」が、自分らしさを受け入れながら成長していく心あたたまる物語の世界観をもとにしたポーチやバッグなど全23種がラインナップ。

THREEPPYにて2026年4月下旬より順次販売される、ディズニー・アニメーション映画『ダンボ』デザインシリーズの紹介でした☆

©Disney

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