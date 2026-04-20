大ヒット映画「フラガール」のモデルになった温泉リゾート「スパリゾートハワイアンズ」（福島県いわき市）のダンシングチームで、この夏デビュー予定の新人フラガールが２０日、同施設内でレッスンを開始した。

今年の新人は荒木愛海さん、日野樹凛さん、笛木胡乃香さん、吉田海音さんの４人。いずれも福島県外出身で、フラガールに憧れ、厳しいオーディションを突破してきた。

この日はストレッチに続き、腰や腕の動きを交えた足の運びやステップなど基礎を学んだが、緊張のためか表情が硬くなりがちで、講師のフラガールＯＧから「肩の力を抜いて！自分たちが楽しく踊らないと、お客さんに楽しさが伝わらない」など、プロとしての基本姿勢の指導も受けた。

初日のレッスンを終えた４人は、全員が緊張したと振り返り「フラガールへの第一歩を踏み出し、とてもうれしい気持ちと、ダンサーとしての誇りを持ってレッスンに励みたいと思った」（荒木）、「この日の気持ちを忘れず努力し続けていきたい」（日野）、「同じ夢を持った仲間と初めて一緒に踊り、踊る楽しさと喜びをあらためて実感した」（笛木）、「踊ることが楽しく、これからも頑張りたいと思った」（吉田）と感想を明かした。

そして目指すフラガール像には「お客さまを魅了し笑顔を咲かせたい」（荒木）、「より多くの方の心を動かしたい」（日野）、「アロハの心を大切にお客さま、仲間と、すてきな時間を共有できるように」（笛木）、「踊る楽しさ、フラの魅力を伝えたい」（吉田）と語り、デビューに向けしっかりと前を向いていた。