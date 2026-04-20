LINE Digital Frontierは、電子コミックサービス「LINEマンガ」で、「Coke ON ドリンクチケット」などが当たる「コカ・コーラガチャ」を開始した。1等の賞品がなくなり次第、企画は終了する。

LINEマンガのアプリ内で、ガチャチケット1枚につき1回「コカ・コーラガチャ」を回すことができる。4月中は、LINEマンガの公式LINEアカウントを友だち登録しているユーザーに、毎日ガチャチケットが配布される。ガチャの参加にはLINEログインが必要。

1等の賞品として、全国の対応自販機で好みのコカ・コーラ社製品1本と引き換えられる「Coke ON ドリンクチケット」が2万3000本以上用意される。1等に当選した場合、4月末にアプリ内のマイメニュー「あなたへのお知らせ」から引き換え用のコードが配布される。コードの有効期限は7月末まで。

2等から4等には、作品を無料で読むためのチャージ時間を短縮できる「時短アイテム」を用意。当選内容は2等が23個、3等が15個、4等が5個で、使用期限は付与から7日間となっている。