「告知なしはさすがにやばい」ロッテ公式、イベントでの緊急措置に賛否。「無駄に待たせるよりは得策」
ロッテの公式X（旧Twitter）アカウントは4月19日、投稿を更新。グッズ配布イベントで実施した緊急措置について、賛否両論が寄せられています。
【画像全文】ロッテ公式、イベントで緊急措置
この投稿には「前倒しの告知なしはさすがにやばい」「やり方下手くそだよな」「こうなることぐらい予想できた」といった声が。しかし、一方で「無駄に待たせるよりは得策」「臨機応変の素晴らしい対応」「ロッテさんを叩くのだけはお門違い」などのコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
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「開始時間より前倒しをして配布を実施」同アカウントは「【お詫び】アジアに恋して × CUTIE STREET スプーン配布イベントについて」と題し、1枚のテキスト画像を投稿。「この度、4月19日（日）に原宿・竹下口パークで実施したオリジナルスプーン配布イベントにおきまして、事故・トラブル防止の観点から事前にお知らせしておりました開始時間より前倒しをして配布を実施させていただきました」と明かし「お越しいただいた皆様にはご案内時間より早い開始となり、ご不便とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。「想定を大幅に上回る」来場者があり「開始前から大変な混雑」があったためとしています。
「転売ヤーは出禁で」イベントは、同社の新商品・デザートアイス「アジアに恋して」の発売を記念し、8人組女性アイドルグループ・CUTIE STREETのオリジナルデザイン入りスプーンを数量限定で配布するというもの。X上では、イベントの開始時間を前倒ししたことへの是非だけではなく、転売目的と思われる参加者による不正行為への批判も上がっています。「おひとり様1個まで」と事前に告知があったにもかかわらず、複数個を手に入れている人に対し「1人1個限定のはずですが…？？？」「民度激低じゃんw」「転売ヤーは出禁で」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)