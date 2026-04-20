人気ドラマー・石若駿、第2子男児誕生を報告 立ち会い出産の喜びつづる
数々のセッション現場で活躍するドラマーの石若駿が19日までにインスタグラムを更新し、第2子となる男児の誕生を報告した。
【写真】赤ちゃんと“手つなぎ” 石若駿、第2子男児誕生を報告【インスタ投稿】
石若は「Welcome to the world！」と書き出し、「昨日、朝方、Second babyとなります息子が誕生しました。産まれてきてくれてほんとにほんとにありがとう」と喜びをつづった。さらに「妻よ娘も活発な中ずっとベイビーもだいじに育んで産んでくれてほんとにほんとにありがとう。大感謝です」と家族に感謝した。
「娘の時も息子も誕生に立ち会えてほんとに嬉しかった。ほんとにすごい。わたしはずっと目の中いまもずっとなみだ」と感動をつづりながら、生まれたばかりの子どもと手をつないでいる写真が添えられており、コメント欄には祝福の声が寄せられている。
石若は2020年に結婚を発表。2024年には第1子となる女児の誕生を報告していた。
【写真】赤ちゃんと“手つなぎ” 石若駿、第2子男児誕生を報告【インスタ投稿】
石若は「Welcome to the world！」と書き出し、「昨日、朝方、Second babyとなります息子が誕生しました。産まれてきてくれてほんとにほんとにありがとう」と喜びをつづった。さらに「妻よ娘も活発な中ずっとベイビーもだいじに育んで産んでくれてほんとにほんとにありがとう。大感謝です」と家族に感謝した。
「娘の時も息子も誕生に立ち会えてほんとに嬉しかった。ほんとにすごい。わたしはずっと目の中いまもずっとなみだ」と感動をつづりながら、生まれたばかりの子どもと手をつないでいる写真が添えられており、コメント欄には祝福の声が寄せられている。
石若は2020年に結婚を発表。2024年には第1子となる女児の誕生を報告していた。