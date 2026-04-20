◇ア・リーグ ガーディアンズ8―4オリオールズ（2026年4月19日 クリーブランド）

ガーディアンズのオースッティン・ヘッジズ捕手（33）が19日（日本時間20日）、本拠でのオリオールズ戦後にグラウンドで恋人にプロポーズし、見事にハートを射止めた。

同捕手は試合に「8番・捕手」でフル出場。打撃では4打数1安打、守備では5投手を巧みにリードし、チームを連勝、カード勝ち越しに導いた。試合後にはユニホーム姿のままで、恋人のレクシー・ディキンソンさんにプロポーズ。スタジアムのビデオボードには「WILL YOU MARRY ME?」（結婚してくれませんか）とメッセージが表示された。ディクソンさんの「YES」の答えに、観客からは歓声が上がり、チームメートもグラウンドに集まって祝福した。

米紙USAトゥデーによると、ヘッジズは2024年11月から交際しているディキンソンさんにプロポーズする絶好のタイミングをうかがい、婚約指輪は春季キャンプの時から用意していたという。「ものすごく緊張しました、本当に」と振り返り「野球の試合にはいつも緊張するが、相手は強豪チームですし、シリーズに勝ちたい思いもありました。後の予定を意識しつつも、今この瞬間に集中しようと努めました。すべてを噛みしめることができた、最高の特別な一日になりました」と話している。

ヘッジズは11年のドラフト2巡目（全体82位）でパドレスに入団。20年シーズン中にインディアンス（現ガーディアンズ）に移籍し、23年シーズン中に移籍したレンジャーズで、ワールドシリーズ制覇を経験。24年から再び、ガーディアンズに所属し、今季はここまで9試合に出場し、打率.250、0本塁打、2打点を記録している。