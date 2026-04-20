地銀のサイバー対策、人材不足をどう補う？NECが“共同センター”提供
NECは4月20日、地域金融機関向けサイバーセキュリティ対策モデル「サイバーセキュリティ共同センター」を同日より提供開始したことを発表した。
同モデルは、金融機関向けに導入を進めている、金融庁ガイドラインに準拠したサイバーセキュリティ対策の知見や、導入から運用までのノウハウを体系化したもの。
○地域金融のサイバー対策はなぜ難しいのか？共同センターの狙い
NECは金融機関では非競争分野であるサイバーセキュリティにおける共助の枠組みとして、NECの先進的なサイバーセキュリティサービスを活用した「サイバーセキュリティ共同センター」の提供を開始する。
共同センターは複数の機関でセキュリティを支える仕組みだ
サイバーセキュリティ共同センターのイメージ
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同モデルは、金融機関向けに導入を進めている、金融庁ガイドラインに準拠したサイバーセキュリティ対策の知見や、導入から運用までのノウハウを体系化したもの。
○地域金融のサイバー対策はなぜ難しいのか？共同センターの狙い
NECは金融機関では非競争分野であるサイバーセキュリティにおける共助の枠組みとして、NECの先進的なサイバーセキュリティサービスを活用した「サイバーセキュリティ共同センター」の提供を開始する。
共同センターは複数の機関でセキュリティを支える仕組みだ
サイバーセキュリティ共同センターのイメージ
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