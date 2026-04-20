ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > 米NSA、国防総省の「排除方針」をよそにAnthropicの最新モデル「Myth… 米NSA、国防総省の「排除方針」をよそにAnthropicの最新モデル「Mythos」を利用 米NSA、国防総省の「排除方針」をよそにAnthropicの最新モデル「Mythos」を利用 2026年4月20日 14時1分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 米国家安全保障局(NSA)がAnthropicの最新AIモデルのプレビュー版「Mythos Preview」を利用していることが明らかになった。国防総省(DoD)がAnthropicを「サプライチェーンリスク」と位置づけて利用を制限しようとしている最中の出来事であり、政府内の矛盾した姿勢が浮き彫りになっている。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ClaudeのWindowsアプリは不具合だらけ？インストール失敗やクラッシュの報告相次ぐ AI能力は加速し、社会的格差が拡大 - Stanford HAI「AI Index 2026」 「Claude Opus 4.7」発表 複雑な作業の安定性向上、Mythos級モデル見据えた安全策も