もう食べた?チョコをスプーンで割って五感で味わう贅沢アイス｢Variche(バリッチェ)｣

森永乳業では、五感でチョコを贅沢に味わうアイス｢Variche(バリッチェ)｣シリーズの味わいとパッケージデザインのリニューアルを行い、2026年4月13日(月)から発売されています。分厚いチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる新しい体験はやみつきになります。実際に食べてみた感想もまじえながら紹介します。

SNSでも話題のアイス

天面に広がるチョコレートをスプーンで砕いて食べる新体験が話題の｢Variche(バリッチェ)｣シリーズは、パッケージデザインがリニューアルされ、ワクワク感が楽しめるようなデザインになりました。

また、チョコはそのままにアイスの部分がリニューアルになりました。

どっちの味が好き?

｢Variche(バリッチェ)チョコ＆バニラ｣と｢Variche(バリッチェ)チョコ＆ストロベリー｣の2種類の味があります。｢チョコ＆バニラ｣のバニラアイスは、コクがありチョコとのバランスが絶妙です。

アイスのフタをあけると、一面が分厚いチョコで覆われているのでチョコ好きにはたまりません。

アイスの中にはさまざまな大きさのチョコがたっぷり入っているので、パリッと感がやみつきに。また、華やかなバニラの香りがチョコと相性抜群です。

｢チョコ＆ストロベリー｣のストロベリーアイスは、甘酸っぱさがありチョコとのバランスが絶妙です。

分厚いチョコで覆われているアイスに、スプーンをいれたときの響きのいい音にも注目してみてくださいね。

ストロベリーとチョコとのバランスのいい味わいに、満足度も高まります。

いかがでしたか。冷凍庫から出した後に3分待って、チョコの真ん中からゆっくりと割るのがおすすめの食べ方です。2種類を食べ比べするのもおすすめなので、ぜひ味わってみてくださいね。

カップ一面に広がるチョコをスプーンで割る心地よさと、ひとくちごとに変化のある味わいと食感はやみつきになること間違いなしです。

取材協力/森永乳業