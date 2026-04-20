マイナビと日本経済新聞社はきょう（20日）2027年卒業の大学生を対象とした「就職企業人気ランキング」の中国・四国エリア版を発表しました。

【ランキング表】学生が就職したい人気企業 中国・四国エリアはどこの会社？

「自動車メーカー」「インフラ企業」が人気

調査結果によりますと、「マツダ」が得票数124票で7年連続の首位を獲得。2位には米卸売業の「食協」（116票）が前年の4位からランクアップし、3位は「エフピコ」（98票）、4位は「福助工業」（87票）と続きました。

大幅な順位上昇も今回の注目点です。「アンデルセングループ」は前年17位から5位へ、「ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本」は同21位から6位へとそれぞれ躍進しました。また、「まるか食品」は前年114位から20位へと大幅にランクアップ。「中国電力」（前年14位→7位）や「四国電力」（同12位→8位）などインフラ関連企業も順位を上げています。

中国・四国エリア 上位30位の企業

調査は2025年10月1日から2026年3月23日にかけて実施され、2027年3月卒業・修了見込みの全国大学3年生・大学院1年生を対象としたものです。有効回答数は2,580件でした。

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