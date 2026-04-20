自己ベストの世界3位に浮上したマシュー・フィッツパトリック（撮影：GettyImages）

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4月19日付けの男子世界ランキングが発表された。

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米国男子ツアー「RBCヘリテージ」を制したマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が7位から3位に浮上。自身初のトップ3入りとなった。出場しなかった松山英樹は1ランクダウンの15位。RBCヘリテージを60位タイで終えた久常涼は56位から57位に後退した。日本勢3番手以下は中島啓太（129位）、金谷拓実（130位）、比嘉一貴（143位）、金子駆大（194位）、平田憲聖（210位）と続いている。LIVゴルフのメキシコシティ大会で今季2勝目を挙げたジョン・ラーム（スペイン）は、31位から20位に浮上した。スコッティ・シェフラー（米国）は世界1位をキープ。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）も順位を維持した。
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