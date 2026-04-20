11歳長男が“英検2級”一次試験に合格、クワオハ小原正子が報告「すごすぎるー！！！」 “日課”の学習方法も説明
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が18日、自身のブログを更新。11歳の長男・誠希千（せいきち）くんの英検2級の一次試験に合格したことを報告した。
【写真】くわばたりえ、第1子長男との一糸まとわぬ2ショットを披露
ブログで「結果発表」と題し、絵文字を交えながら「誠希千と約束していたのでバッティングセンターへ！」と切り出し。9歳の次男・誠八くんも一緒にバッティングセンターに行ったことを報告した。
さらに6歳の長女・こうめちゃんも付き添いとして同行したといい、「ありがとね！」と感謝。「こういうおねだりならいつでもきいてあげるぞ 誠希千くん」と母心ものぞかせつつ、バットを構え力強くスイングする長男の写真なども公開。2人とも「いい当たりを何度もみせてくれました」と振り返り、「大きくなったなぁ 成長してるなぁと嬉しくなりました ありがとう！」としみじみとつづった。
さらにこの日は、長男の英検2級の合格発表もあったといい「2度目のチャレンジで一次試験合格していました！すごすぎるー！！！」と喜び爆発。一方で二次試験（スピーキング）は不合格だったものの、「次は一次試験免除になるのでかなり気が楽だと思います」と前向きに受け止めた。
また学習方法について、試験前の2ヶ月は、文章を読みながら単熟語を勉強する本を「毎朝のトイレ時間に必ず 1トピック読む」と日課にしていたことも明かした。
この投稿にファンからは「一次試験合格は素晴らしい結果」「凄過ぎ！」「おめでとう」「本当に凄い」「誠希千くんの学年で2級はなかなか狭き門」「まさに，オールラウンドプレーヤー」などの声が寄せられた。
【写真】くわばたりえ、第1子長男との一糸まとわぬ2ショットを披露
ブログで「結果発表」と題し、絵文字を交えながら「誠希千と約束していたのでバッティングセンターへ！」と切り出し。9歳の次男・誠八くんも一緒にバッティングセンターに行ったことを報告した。
さらに6歳の長女・こうめちゃんも付き添いとして同行したといい、「ありがとね！」と感謝。「こういうおねだりならいつでもきいてあげるぞ 誠希千くん」と母心ものぞかせつつ、バットを構え力強くスイングする長男の写真なども公開。2人とも「いい当たりを何度もみせてくれました」と振り返り、「大きくなったなぁ 成長してるなぁと嬉しくなりました ありがとう！」としみじみとつづった。
また学習方法について、試験前の2ヶ月は、文章を読みながら単熟語を勉強する本を「毎朝のトイレ時間に必ず 1トピック読む」と日課にしていたことも明かした。
この投稿にファンからは「一次試験合格は素晴らしい結果」「凄過ぎ！」「おめでとう」「本当に凄い」「誠希千くんの学年で2級はなかなか狭き門」「まさに，オールラウンドプレーヤー」などの声が寄せられた。