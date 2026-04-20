フリーアナウンサーの神田愛花（45）が20日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。後輩女性にされたという嫌がらせを明かした。

同番組では「1000人に聞いた！会社の同僚のイラッとする行動」をランキング形式で発表。1位から順に、トラブルが発生したものの説明せずにため息を繰り返し、同僚の問いかけを待つ「どうしたんですか？待ち女」、相手のミスを「笑顔で詰めてくる女」、上司と部下では態度があからさまに違う「秒で人格が変わる女」を、お笑いタレント・横澤夏子による再現VTRで紹介した。

これを受けて、神田は「いやもういっぱい語ることがありますけど、3位は、私はされたことがあって」と告白。「お手洗いですれ違った後輩が、あいさつを無視する。で、お手洗いを出た瞬間に、スタッフさんとかには“おはようございます〜”とかやる女子ね」と吐き捨てた。

すると横澤は「具体的すぎて…」と思わず絶句。「ハライチ」澤部佑も「NHK時代かなとかいろいろ考えちゃうから」と困惑すると、澤部の相方・岩井勇気は「それしかなくない？」とズバリ。澤部は「フリーになった後かもしれませんから」とフォローしつつ、「ちょっと言葉に詰まっちゃいました」とぶっちゃけ、スタジオの空気を変えようとしていた。