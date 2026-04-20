USJ「サンクス・ラブ・マンス 2026」今年は初のグリーティング・ショーも開催
【女子旅プレス＝2026/04/20】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「サンクス・ラブ・マンス 2026（Thanks Love Month 2026）」を、2026年 5月8日（金）から 6月21日（日）の期間限定で開催する。
【写真】パーク内外で“感謝”贈り合う「サンクス・ラブ・マンス 2026」
両親やパートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための感謝月間として、パークが提唱する「サンクス・ラブ・マンス」。
開催5年目を迎え、今年は新たに、パーク内初登場となるグリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」を開催。パークの仲間たちがリズミカルな音楽に合わせて「ありがとう」の花を咲かせるダンスを披露する。言葉にするのが少し照れくさい感謝の気持ちも、キャラクターたちと一緒に楽しく踊る中で、自然と「ありがとう」を贈り合えそうだ。
開催日：5月9日（土）・10日（日）、5月16日（土）・17日（日）、5月23日（土）・24日（日）、5月30日（土）・31日（日）、6月6日（土）・6月7日（日）、6月13日（土）・14日（日）、6月20日（土）・21日（日）
開催場所：ステージ 22前（※当日、予告なく開催場所が変更になる場合あり）
パーク内では、感謝の気持ちを伝える嬉しい仕掛けが多数用意されている。エントランス付近やキャノピー下では、キャラクターたちが気持ちを後押しする「サンクス・ラブ・グリーティング」を実施。また、パーク内のクルーに声をかけると、新デザインにリニューアルされた「サンクス・ラブ・ステッカー」や、メッセージを直接書き込める「サンクス・ラブ・カード」を受け取ることができる。さらに、限定のフォトプロップスを持ったクルーを見つけて、大切な人との記念撮影を楽しむのもおすすめだ。
「サンクス・ラブ・マンス」の取り組みは、パークの中だけにとどまらない。オフィシャルホテルやユニバーサル・シティウォーク大阪などの提携施設でも、限定メッセージカードの配布や、特別サイネージ掲出が行われる。さらに、アライアンスホテルとして連携する「OMO7大阪 by 星野リゾート」では、ホテルの外壁を演出照明のスクリーンとして活用し、「サンクス・ラブ・マンス」のテーマにちなんだライティングショーを開催。日時は4月27日（月）〜6月21日（日）の18時〜22時の間、10分間隔で開催する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年5月8日（金）〜6月21日（日）
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【写真】パーク内外で“感謝”贈り合う「サンクス・ラブ・マンス 2026」
◆初のグリーティング・ショーが土日限定で登場
両親やパートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための感謝月間として、パークが提唱する「サンクス・ラブ・マンス」。
開催日：5月9日（土）・10日（日）、5月16日（土）・17日（日）、5月23日（土）・24日（日）、5月30日（土）・31日（日）、6月6日（土）・6月7日（日）、6月13日（土）・14日（日）、6月20日（土）・21日（日）
開催場所：ステージ 22前（※当日、予告なく開催場所が変更になる場合あり）
◆クルーから限定ステッカー＆カードをもらおう！
パーク内では、感謝の気持ちを伝える嬉しい仕掛けが多数用意されている。エントランス付近やキャノピー下では、キャラクターたちが気持ちを後押しする「サンクス・ラブ・グリーティング」を実施。また、パーク内のクルーに声をかけると、新デザインにリニューアルされた「サンクス・ラブ・ステッカー」や、メッセージを直接書き込める「サンクス・ラブ・カード」を受け取ることができる。さらに、限定のフォトプロップスを持ったクルーを見つけて、大切な人との記念撮影を楽しむのもおすすめだ。
◆パークを飛び出し、ホテルや街でも感謝の連鎖が広がる
「サンクス・ラブ・マンス」の取り組みは、パークの中だけにとどまらない。オフィシャルホテルやユニバーサル・シティウォーク大阪などの提携施設でも、限定メッセージカードの配布や、特別サイネージ掲出が行われる。さらに、アライアンスホテルとして連携する「OMO7大阪 by 星野リゾート」では、ホテルの外壁を演出照明のスクリーンとして活用し、「サンクス・ラブ・マンス」のテーマにちなんだライティングショーを開催。日時は4月27日（月）〜6月21日（日）の18時〜22時の間、10分間隔で開催する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■サンクス・ラブ・マンス 2026（Thanks Love Month 2026）
開催期間：2026年5月8日（金）〜6月21日（日）
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