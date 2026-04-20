【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】

コント赤信号・渡辺正行の代名詞「コーラ早飲み」“不敗神話”の裏に「無理と我慢」

小宮孝泰さん（俳優／70歳）

コント赤信号の小宮孝泰さんは映画、ドラマとともに舞台で活躍している。現在、「これだけは」と取り組んでいるのが18年前から続けている一人舞台「線路は続くよどこまでも」のドキュメンタリー映画化だ。

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一人芝居の「線路は続くよどこまでも」は18年前から続けています。去年まで再演6回、地方でも2回やっているライフワークの舞台です。

これは朝鮮総督府鉄道の駅の助役をやっていた僕の父親が戦後、朝鮮から引き揚げてきた話です。最初、この話をやろうと思った時は朝鮮総督府鉄道の資料はほぼありませんでした。それで南満州鉄道OBの事務所を訪ねました。そこには何千冊も資料があるのですが、最初は「朝鮮総督府鉄道の資料はないかも」と言われました。でも、その一角に資料が20、30冊くらいあったんです。それを読み込んでいったら、叔母にも聞いたことがある「新安州」という駅名が出てきて、昭和20年8月16日の日付の「小宮助役と一緒に職員の考課表を燃やす」という駅長さんの手記を見つけました。

■奇跡的に親父の記録が見つかった時は70年分の風を感じた

「小宮助役」はどう考えても親父です。人は願い続ければ、かなうんだと思いましたね。70年分の風がビューッと吹いてきた気がしました。

朝鮮に、祖父が先に渡ったのが明治の終わりか大正の初めで、向こうで雑貨商を営んでいたようです。父親が生まれたのは大正9年。父親は終戦の時は新安州駅（平安南道安州市）の助役をやっていて、引き揚げてくるわけですが、「線路は続くよどこまでも」は現地の生活や人々との交流を中心に、引き揚げ体験を鄭義信さんが作・演出して僕が1人30役以上を演じている舞台です。

そんな僕の舞台を見たドキュメンタリーの監督が10年以上前から「これをいつか映画にしましょうよ」と言ってくれました。でも、スポンサーが見つからない。その間に提供していた資料をいったん戻してもらったとたんに、資金の手当てがなんとかできたというので動き出し、撮り始めています。だから何ごとも諦めちゃいけないと思いましたね。すごく強く思えば半分くらいは実現できる。半分できたらすごいですよ。多くは根負けして途中でやめちゃいますからね。

ただ、北朝鮮の話、それもドキュメンタリーだから、最終目標としては向こうに降り立つ映像がほしい。できれば兄と一緒に。でも、簡単に行けるところではないし、写真を撮ることすらダメと言われるかもしれないですからね。行ったのはいいけど……という問題もあるかもしれないし。

それでほぼ諦めていたら、それに関しても監督が外務省に相談すればいいんじゃないかと。それでもいきなりは難しいから、まず嘆願書を書いて出そうとか。さらに嘆願書を向こうの関係者に託すのはどうかという政治家の方が現れて……。実現まではまだまだハードルはありますが。

■亡き妻が名前をつけた落語会は続けていきたい

ただ、向こうに立つだけでもいい。もし北朝鮮に行けなかったら、板門店のところからとか、中国側から北朝鮮を見ることができる橋があるのでそこからとか。

ドキュメンタリーにもするので、去年の舞台は鄭さんと話をして改訂しました。お芝居は1時間半くらいです。僕の一人芝居は必ず前説をやります。「線路は続くよどこまでも」は朝鮮総督府鉄道の話で、その成り立ちや父親のことを説明しないとわからないから。

これまで撮ったのはまだ5分の1くらい。3月で古希になったし、あと1、2年くらいの間に完成することができればと思っています。

僕は高校では落語研究会を作り、大学（明治大学）でも落研だったので今も「ごらく亭」という役者の落語会のプロデュースをやっています。亡くなった妻（2012年に他界）がつけた名前なので、妻のためにも続けなきゃいけないと思っています。最初の頃は松尾貴史さんが出てくれたし、山口良一さんは毎回出演してくれています。

「ごらく亭」の公演は年1回です。23年には自分で作った新作もやってみました。菊池寛の短編小説を落語にした「狐を斬る」です。やってみてわかったのは新作をやっている人の苦労です。できるまで2年くらいかかったかな。柳家喬太郎さんに読んでもらって修正し、立川談笑さんにも直してもらったりして、なんとか30分くらいにまとまりました。

「狐を斬る」はできれば映画にしたい。監督とかじゃなく、僕はプロデュース。出るのは脇役でいいです。

プライベートでは墓じまいですね。小田原の出身で4歳上の兄が国府津に住んでいます。2人とも子供もいないし、家族もいない。兄にはいい顔をされないけど、避けて通れません。

兄にはエンディングノートを渡そうかと思っています。空き家になるとか、認知症とかになって、誰も面倒を見る人がいない場合は他人に迷惑がかかりますからね。

■「知らぬが仏、見ぬは極楽」ロマンス詐欺をもとにしたエロくてグロい笑いありの舞台

4月28日から、ある女性のロマンス詐欺をもとにした舞台をやります。法廷で性的発言をして有名になった事件です。言えば誰もが知っています。女性の役は市川しんぺーさんが演じます。僕はだまされる男の役。最初は市川さんではなく、女優さんを考えていたけど、やってくれる人はいないと思いました。濡れ場的なシーンもあるかもしれませんし（笑）。

男同士なので1割くらいの人は気持ち悪いというかもしれないけど、エロくてグロい。もちろん笑いもありますよ。

（聞き手=峯田淳）

■小宮孝泰プロデュースの舞台「知らぬが仏、見ぬは極楽」（4月28日〜5月3日）は東京・下北沢の「小劇場 楽園」で