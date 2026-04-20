◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、横浜市内の所属ジムで、５月２日に東京ドームで行われるＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との防衛戦へ向けた練習を公開。練習前に会見し「心身ともにいい状態に仕上がっている。当日が楽しみ」と意気込みを語った。

会見後、相手陣営が視察する前でシャドーボクシング、ミット打ち、サンドバッグ打ちを各１ラウンド披露。途中で着ていたＴシャツを脱ぎ鍛え上げられた上半身を披露すると、１００人以上が集結した報道陣からは「お〜」とどよめきが起きた。

井上尚は中谷戦に向け、１７８センチの長身で１９戦全勝（１１ＫＯ）の戦績を誇るドミニク・クラウダー（３２）＝米国＝、ダニー・バリオス（２８）＝米国、１７勝６ＫＯ１敗＝らとスパーリングを重ねている。また６月にプロデビューを控える高校３冠で身長１７１センチのサウスポー、片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝も“仮想・中谷潤人”に見立て、マスボクシング（軽めのスパーリング）を行うなど、さまざまなタイプの選手と実戦練習を行ってきた。

今月６日には、初のＴｉｋＴｏｋライブ配信にもチャレンジ。中谷について「過去最強（の相手）ですよ。そういう気持ちでこの試合に取り組んでいる」と評価した上で、「過去最強ですけど、過去最強の井上尚弥が見せられると思っています。テーマは勝ちにこだわる。それだけですね」とコメント。中谷戦後の展望も語り「フェザー級が最終チャレンジかなと思います。中谷戦と、ひとつやりたいなと思っている試合、それが終われば、ラストの挑戦でフェザー級」と世界５階級制覇達成への意欲も示した。

複数の海外専門メディアは、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝が井上尚―中谷戦の勝者に挑戦したい意向を持っていると報じている。

戦績は中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）、井上尚が３２戦全勝（２７ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。