塩昆布がいい仕事！和えるだけで絶品「サーモンとアボカドのポキ風マリネ」
クックパッドの人気レシピ作者・マユミリオンさんの3冊目の著書『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』が2026年4月21日(火)にエムディエヌコーポレーションより発売。今回はその中からおすすめレシピを紹介します！
ひと皿のマリネで食卓がオシャレに！
「マリネってすっぱそう」「おしゃれだけど、家で作るにはハードルが高いかも……」。そんなイメージをお持ちの方にこそ、ぜひ試していただきたいのがマユミリオンさんのレシピです。
今回は、2026年4月21日(火)に発売されるマユミリオンさんの著書『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』（エムディエヌコーポレーション）から、とっておきのマリネを紹介します。
わさびとにんにくが隠し味！ピリッとクセになる「絶品マリネ」
マリネの基本は、材料と「マリナード（マリネ液）」をあわせるだけというシンプルなもの。だからこそ、味の決め手となるマリナードのレパートリーが重要です。
マユミリオンさんのレシピは、そのバリエーションの豊かさが最大の魅力。今回ご紹介するレシピは、意外な組み合わせが光る一品です。
おいしさのヒミツは「絶妙なバランス」
こちらのレシピで使うマリナードは、めんつゆ、レモン汁、練りわさび、おろしにんにく、いりごま、ごま油。一見、個性が強そうな調味料たちですが、合わせた時のバランスがとにかく絶妙なんです！
作り方はとてもシンプルですが、「材料の切り方」や「あえる順番」など、おいしさを引き出すマユミリオン流のメソッドが詰まっています。
彩りよく食卓も華やかになるマリネ。ぜひ、試してみてくださいね！
撮影：中垣美沙
『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』（エムディエヌコーポレーション）
マユミリオンさん念願の「マリネレシピをつめこんだ」渾身の一冊。ひと皿で主役になる「お肉や魚介がたくさん入ったごちそうマリネ」から、帰宅後10分でできる「おつまみマリネ」、「火を使わないマリネ」、さらには「フルーツマリネ」まで。どんなシーンでも使えるレシピが満載です。
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