藤あや子、庭の藤棚が満開に 花咲き乱れる自宅ショットに反響「めっちゃ綺麗」「見事ですね」 5年前に夫からプレゼント→大きく成長
歌手の藤あや子（64）が14日、自身のブログを更新。「満開宣言」とつづり、自宅の庭で見事に咲き誇る藤の花を披露した。
【写真】「お庭の藤が見事ですね」「めっちゃ綺麗」藤の花咲き乱れる自宅ショット披露の藤あや子
「この藤は5年前のお誕生日の夫からのプレゼントでした」と説明。「可愛らしい鉢に植えられた藤がこんなに立派に育ちました なんでも愛情を持って接するとこうして応えてくれるんですね」とうれしそうに記し、丹精込めて育てた藤の花のビフォーアフターを披露した。
現在、庭には藤棚が作られており、「じゃこ天君がマルオレアクスタと一緒に藤を愛でております」と愛猫たちがくつろぐ様子も紹介している。。
藤は、たびたび自宅のガーデニングを披露し反響を呼んでいるが、春らしい庭の様子にも「めっちゃ綺麗」「お庭の藤が見事ですね 素晴らしい」「藤の花は独特のアオ色で綺麗ですね」「藤棚、満開ですねぇ マルオレちゃん、映え映えですねぇ」「綺麗だにゃ〜」などと、美しい風景に称賛の声が寄せられている。
藤は2017年3月、24歳下の一般男性と再婚。同年4月9日のブログで公表し「30周年の節目の年に大切なご縁に恵まれ歌手として…また女性としてもさらに輝き続けて皆さまに良い歌をお届けできるように一層頑張ってまいります」と決意をつづっている。
【写真】「お庭の藤が見事ですね」「めっちゃ綺麗」藤の花咲き乱れる自宅ショット披露の藤あや子
「この藤は5年前のお誕生日の夫からのプレゼントでした」と説明。「可愛らしい鉢に植えられた藤がこんなに立派に育ちました なんでも愛情を持って接するとこうして応えてくれるんですね」とうれしそうに記し、丹精込めて育てた藤の花のビフォーアフターを披露した。
藤は、たびたび自宅のガーデニングを披露し反響を呼んでいるが、春らしい庭の様子にも「めっちゃ綺麗」「お庭の藤が見事ですね 素晴らしい」「藤の花は独特のアオ色で綺麗ですね」「藤棚、満開ですねぇ マルオレちゃん、映え映えですねぇ」「綺麗だにゃ〜」などと、美しい風景に称賛の声が寄せられている。
藤は2017年3月、24歳下の一般男性と再婚。同年4月9日のブログで公表し「30周年の節目の年に大切なご縁に恵まれ歌手として…また女性としてもさらに輝き続けて皆さまに良い歌をお届けできるように一層頑張ってまいります」と決意をつづっている。