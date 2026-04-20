【B2第31節の試合結果】信州が3回目のB2東地区優勝…鹿児島はホーム最終節でPO進出決定

4月17日から19日にかけて、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第31節が行われ、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の進出チームが出そろった。

東地区1位の信州ブレイブウォリアーズはホームに西地区2位の愛媛オレンジバイキングスを迎えた。前節終了時点で優勝マジックが2となっていた信州は、GAME1で91－58と大差で勝利。GAME2では小玉大智キャリアハイの24得点を挙げる活躍を見せ、最終スコア109－57と大勝した。この結果、信州は6シーズンぶり3回目のB2東地区優勝を決め、駆けつけたホームのファンと喜びを分かち合った。





前節で神戸ストークスに連敗し、プレーオフ進出を目前に足踏み状態だった西地区4位の鹿児島レブナイズは同地区6位バンビシャス奈良と対戦。ホーム開催最終節となる今節のGAME1は、前半クロスゲームになるも第3クォーターで一気に点差を広げた鹿児島が89－80で勝利し、ホームのファンの前で2年連続でプレーオフ進出を決めた。

西地区3位の熊本ヴォルターズは同地区で優勝を決めた神戸と対戦。GAME1で91－95、GAME2を74－87と落とし4連敗を喫した。チームは山本翔太や西田公陽ら主力選手を欠きながらの戦いが続く厳しい状況。それでも今節終了時点で同地区2位の愛媛とのゲーム差はわずか1ゲームとなっており、最終節の2試合で2位浮上を狙う。最終節で熊本は鹿児島と、愛媛は奈良と対戦する。

B2リーグ戦第31節の試合一覧は以下の通り。

■B2リーグ戦第31節の試合一覧



4月17日



福岡 91－83 横浜EX

4月18日



福岡 60ー100 横浜EX



鹿児島 89－80 奈良



信州 91－58 愛媛



岩手 72－69 福井



山形 89－86 静岡



福島 101－92 青森



神戸 95－91 熊本

4月19日



鹿児島 72－84 奈良



福島 94－67 青森



岩手 77－68 福井



神戸 87－74 熊本



信州 109－57 愛媛



山形 90－84 静岡

【動画】信州がホームで東地区優勝を飾る…4月19日vs愛媛ハイライト映像