総務省は今年度、複数の市町村が連携して行政サービスに取り組む「広域連携」について、自治体が全国の事例を検索できるデータベースを整備する。

人材不足で単独での事業の実施が困難な自治体が増える中、各地の状況を簡単に把握できるようにし、連携を後押しする狙いがある。

新たなデータベースでは、「ごみ処理」「消防」「除雪」など具体的な分野を打ち込んで検索すると、全国の広域連携の事例が表示される。複数の自治体が団体を設立する「一部事務組合」や、自治体間で協定を結ぶ「連携協約」など、どのような手法で実施しているかも示す。地域別にも調べられるようにすることで、近隣自治体との連携を促したい考えだ。

同省は全国の連携状況を２年ごとに調査してホームページで公開していたが、一覧性が低く、事例が探しにくいとの指摘があった。２０２５年度補正予算にデータベースの整備費など２・１億円を計上し、今年度中の稼働を目指す。一般の利用も可能とする方針だ。

全国の自治体職員（都道府県含む）は１９９４年の約３２８万人から、昨年時点で約２８１万人に減少した。同省は、行政サービスを維持するため広域連携を促し、２０２３年７月時点で９４６６件に上っている。

都道府県が市町村業務を補完するなど、新たな連携策も進めており、同省は「自治体がそれぞれの強みを生かし、人材などの資源を融通し合うことが重要だ」としている。