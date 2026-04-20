元千葉県警警部補の森雅人氏が、20日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）の取材に答え、京都府南丹市で11歳男児の遺体が見つかり、父親が死体遺棄容疑で逮捕された事件の捜査状況について見解を示した。

当時小学5年生だった安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで、京都府警は父親の会社員・安達優季容疑者（37）を逮捕。任意聴取の段階で「首を絞めて殺した」という趣旨の供述もしている。

警察は18日、安達容疑者の自宅近くで、観光地としても知られる、るり渓の公衆トイレをブルーシートで囲み、現場検証を行った。

この動きについて、森氏は「スニーカーの発見、ご遺体の発見と同じように、容疑者のスマホ、カーナビの位置情報とかをヒントにして、警察が当たりを付けて検証作業をしているのかな」と推測。「まだ明らかになっていないのが、今回の結希君の遺体が見つかった場所以外の遺棄現場、そして何より殺害の現場。それらの場所を特定する作業なのではないかなと思います」と述べた。

また警察は、安達容疑者の乗用車も押収している。森氏は「たとえば組織片だとか、結希君の体液とか、そういったものが新たに検出される可能性が非常に高いんじゃないか。科学捜査で見つかる系統の証拠品が見つかるんじゃないかと思います」と見通した。