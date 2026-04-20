プロ野球・巨人のドラフト3位ルーキー、山城京平投手がジャイアンツ球場でブルペン入り。内海哲也コーチからマンツーマンで指導を受ける様子も見られました。

3月29日のプロデビュー以降は、二軍で登板を重ねている山城投手。この日は一軍投手陣の練習日となっており、選手たちの状態を確認していた内海コーチが山城投手を見つけ、時間をかけて助言を行いました。

突如生まれた“内海塾”について、山城投手は「ありがたいっす。ありがたいっすね。ありがたいしかないっすよね」とコメント。フォームを確認しながらアドバイスをもらったり、実際に内海コーチが実演する様子もありましたが「すごい良い先生です…コーチか(笑)」と笑みを浮かべました。そんな中では、内海コーチの投球フォームをマネする場面も。山城投手は「やれって言われたのでやっただけ」と“モノマネ”に自信はないことを明かしながら、「ゲームで使ってた」と現役時代の内海コーチの印象も強いことを明かしました。

ファームでは時間をじっくり使って、自分と向き合うことができているという山城投手。様々な感覚を体に落とし込んでいる最中であることを明かしながら、進化に意気込みました。