会見実施

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が20日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。5月2日に東京ドームで、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）の挑戦を受ける。ビッグマッチを前に意気込みを語った。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino」がPPV（ペイパービュー）で生配信。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。

井上と中谷は、ともにデビューから32戦無敗のまま激突。井上にとっては2016年12月の河野公平戦以来の日本人対決となる。

中谷との決戦へ会見に応じた井上は「長かったようで早い一年でした。お互いが無事に試合をこなしこの時期まで来れた。非常に楽しみでワクワクしています」と充実の表情。コンディションは「心身ともにいい状態に仕上がっています」と自信を覗かせた。

続けて「対策は最終段階に入っています。今はイメージも高まっている。当日が楽しみです」ときっぱり。「映像はかなり見てきました。これからも試合までみる。イメージを膨らませるのも最終調整。最後までイメージを高めていきたい」と闘志をみなぎらせた。

対策は十分行っているようで「参考にした試合というのはないですけど、サウスポー相手でも、オーソドックス相手でも一通りは見てきたかなという感じです。中谷潤人というボクサーのスタイルは僕の中に入っているので。会場でも見たことありますし、海外の選手もない。すごく落とし込みやすかったかなと思います」と自信をのぞかせた。

中谷は前日に米国ロサンゼルスから帰国。専門誌では中谷が「ぶっ倒す」と発言したことに触れられると「ぶっ倒すに対してどっちのボクシングも選択したい」と冷静にかわし、日本人対決については「そんなに気にはなっていないですね」と語った。

昨年は自身12年ぶりとなる異例の年間4試合を敢行。1月にキム・イェジュン（4回KO勝ち）、5月にラモン・カルデナス（8回TKO勝ち）、9月にムロジョン・アフマダリエフ（3-0判定勝ち）、12月にアラン・ピカソ（3-0判定勝ち）と対戦し、歴代最多の世界戦27連勝を達成した。

対する中谷はWBA、WBC、WBOで同級1位、IBFで3位に位置している。前戦は昨年12月、井上の前座でスーパーバンタム級転向初戦を行った。セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）を相手に苦戦を強いられたが、判定勝ちを収めた。



（THE ANSWER編集部）