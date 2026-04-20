俳優・小日向文世の息子2人が、揃ってCMに出演したことを、長男で俳優の小日向星一が20日までに、自身のインスタグラムで報告した。



【写真】長男は父似？次男はシュッとしたイケメン系 大河に続きCMでも共演

星一は「新菱冷熱工業 新CM『私たちは新菱冷熱です』合同説明会篇に出演しています」と報告。「前回のCMの続篇で、今回は弟の春平も出演しています」と兄弟共演を明かした。



新菱冷熱工業は空調を扱う会社で、同CMは4日から流れている。「合同説明会篇」では星一が会社側のスタッフを、春平が説明会に訪れた学生役で共演。春平が会社の名前を「しん、びし？」と読むと、星一が「しんりょうれいねつです」と笑顔で答える内容になっている。



小日向兄弟は共に明治大学在学中に演技をはじめる。大河ドラマ「青天を衝け」で松平容保、定敬の兄弟役を2人で演じ話題になった。また文世と星一は2018年のいすゞ自動車のCMや、最近ではドラマ「緊急取調室」で父と共演。「優しい目元がお父様に似てらっしゃいますね」「声がそっくりっっ！」「よ～く似てます」といった声が上がっている。



（よろず～ニュース編集部）